Publicado 23/03/2021 17:57

Rio - O técnico Jorge Jesus será investigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O treinador do Benfica se recusou a participar de uma entrevista coletiva após o jogo contra o Braga, no último domingo.

Segundo o jornal "Record", o ídolo do Flamengo se incomodou com o volume do som no estádio do Braga e pediu que fosse abaixado quando ele falasse. Como não teve seu pedido atendido, ele decidiu não comparecer à coletiva.



Dentro de campo, o Benfica venceu o Braga por 2 a 0. A equipe volta a campo no dia 3, contra o Marítimo, no Estádio da Luz.