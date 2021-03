São Januário receberá partida do Campeonato Paulista Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 17:57

O Campeonato Paulista terá mais uma partida no Rio de Janeiro e desta vez será na capital. A Federação Paulista confirmou que o duelo entre Ponte Preta e Santos, pela quinta rodada, acontecerá em São Januário, na quinta-feira (25), às 21h.

Ou seja, a partida acabará uma hora antes do início das medidas mais restritivas na cidade do Rio para tentar conter a covid-19. O decreto carioca entra em vigor à 0h de sexta-feira (26) e ficarão proibidas partidas de futebol no município até o dia 4 de abril.



Inicialmente, o duelo entre Ponte e Santos aconteceria em Volta Redonda, mas a prefeitura da cidade vetou, assim como partidas da Copa do Brasil. Somente Corinthians x Mirassol e Palmeiras x São Bento, terça e quarta respectivamente, serão realizadas no local.



Vale lembrar que a federação paulista chegou a anunciar a paralisação do Estadual por causa do impedimento de jogos em todo o estado de São Paulo até o dia 30. Entretanto, conseguiu costurar um acordo com a Ferj, Governo do Rio e os municípios da capital e Volta Redonda para realizar esses jogos.



Em nota, a federação paulista confirmou a partida de quinta e disse que "o agendamento segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais".