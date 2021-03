CARIOCÃO 2021- Campeonato Carioca - Taça Guanabara. Estádio São Januario Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 23/03/2021 19:09

Rio - Um dia depois da proibição de jogos de futebol na cidade do Rio entre os dias 26 de março e 4 de abril, a Ferj confirmou as obrigatórias alterações no Campeonato Carioca. Partidas que seriam na capital do estado foram remanejadas. Horários das partidas também sofreram alterações. Confira:

Dia 26/3

​Fluminense x Volta Redonda, antes agendado para o Maracanã, às 21 horas, será às 16 horas, no Elcyr Resende, em Bacaxá.



Dia 27/3

​Vasco x Madureira, antes agendado para São Januário, às 18 horas, será às 15h30, no Estádio de Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias.



Bangu x Resende, antes agendado para Moça Bonita, às 16 horas, será às 15h30, no Laranjão, em Nova Iguaçu.



Boavista x Flamengo segue mantido para o Elcyr Resende, em Bacaxá, às 21h05.



28/3

​Portuguesa x Macaé, que seria no Luso Brasileiro, às 15h30, teve o horário mantido, mas o local será o Giulite Coutinho, em Mesquita.



Nova Iguaçu x Botafogo, antes marcado para o Nilton Santos, às 18h, teve o horário mantido, mas será no Elcyr Resende, em Bacaxá.



Os jogos válidos pela sétima rodada, prevista para ocorrer entre 30 de março e 1º de abril, ainda terão todos os locais confirmados.