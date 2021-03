São Januário seria palco de jogos da Copa do Brasil e do Paulista na quinta-feira antes da proibição da Prefeitura do Rio Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 21:46

Rio - Desta vez, não houve 'jeitinho'. A Prefeitura do Rio vetou a realização de jogos de clubes de outros estados no município após o acordo costurado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Paulista de Futebol (FPF) que transferiram duelos válidos pela Copa do Brasil e Campeonato Paulista para a Cidade Maravilhosa. Com isso, segue valendo a liberação para os jogos do Carioca na cidade até sexta-feira. Em nota oficial, a Prefeitura reiterou as medidas para conter o avanço do novo coronavírus.



"No momento em que o número de mortes provocadas pela covid-19 dispara em todo o país, a Prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03). A decisão perdura até o término da validade do decreto nº 48.644, que institui novas medidas emergenciais para o enfrentamento à pandemia e que vai vigorar a partir da 00h do dia 26/03 até o dia 04/04", diz a nota oficial.



Marcados para São Januário, os confrontos entre Ponte Preta x Santos, quinta-feira, pelo Paulista, e Porto Velho-RO e Ferroviário-CE, também na quinta, pela Copa do Brasil, por ora, estão fora de cogitação. O risco de receber clubes de três estados diferentes, em compromissos pela Copa do Brasil e pelo Paulista, em meio ao aumento de números de caso e de covid-19 e da fila à espera de UTIs, a Prefeitura do Rio se posicionou contra o 'drible' da CBF e da FPF. Afinal, os estádios do Rio serão fechados a partir de sexta-feira e o Carioca, caso não seja paralisado, terá continuidade em outros munícipios.

O Flamengo, por exemplo, enfrentará o Boavista no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, mesmo palco de Fluminense x Volta Redonda, e Nova Iguaçu x Botafogo. Nesta terça-feira, o Moacyrzão abrigou o duelo entre Fluminense e Boavista e as condições negativas do gramado já chamou a atenção durante a vitória tricolor.



Los Larios, em Xerém, será a 'casa' de Vasco x Madureira, no sábado. Os detalhamento para a disputa da sétima rodada da Taça Guanabara ainda não foi revelada pela Federação de Futebol do Rio.