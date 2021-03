Rafinha Reprodução

Publicado 24/03/2021 16:44

Rio - Sem acordo com o Flamengo, o lateral Rafinha está procurando um novo clube. De acordo com informações da "Band", o ex-jogador do Olympiacos foi oferecido ao Internacional. O nome do atleta agradou a cúpula de futebol do Colorado.

Para a posição, o Inter conta com Rodinei, ex-Flamengo, que tem mais dois meses de contrato e com os jovens Heitor e Lazetti. Ainda há no plantel o argentino Renzo Saravia, considerado titular, mas o atleta está fora dos gramados há alguns meses por conta de uma operação no joelho.



O nome de Rafinha chegou a ser ventilado em outros clubes brasileiros. O Atlético-MG desistiu da contratação devido ao alto salário do lateral e a relação forte do jogador com o Rubro-Negro. Renato Gaúcho pediu a contratação de Rafinha para o Grêmio, mas o presidente do clube, Romildo Bolzan, descartou a possibilidade de trazer o atleta.