Philippe Coutinho não se firmou no Barcelona AFP

Por Lance

Publicado 24/03/2021 12:18

O nome de Philippe Coutinho voltou a ser tema no Arsenal para a próxima temporada, segundo o jornal britânico "Daily Express". O Barcelona tem interesse em se desfazer do jogador antes que ele complete 100 jogos, o que evitaria o pagamento de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) ao Liverpool por conta de uma cláusula imposta na transferência realizada em 2018.

O interesse dos Gunners não é novidade e o atleta foi cogitado na última janela de verão europeu, mas o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, optou pela permanência do meia. No entanto, o camisa 14 se machucou, está sem jogar, enquanto o time encontrou um sistema que tem dado certo e a equipe tem conquistado bons resultados neste semestre.



Ainda assim, a prioridade do Arsenal é a permanência de Odegaard, mas o clube ainda vai conversar com o Real Madrid, detentor do passe do norueguês. Caso o camisa 11 não consiga estender sua permanência em Londres, Coutinho entra como o candidato mais forte para reforçar o elenco dirigido por Mikel Arteta.