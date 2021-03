Cristiano Ronaldo, da Juventus AFP

Rio - Cristiano Ronaldo vive momento mais complicado desde que se transferiu para a Juventus. Eliminada da Liga dos Campeões e longe da disputa pelo título italiano, a Velha Senhora faz a pior temporada dos últimos anos e o principal assunto é a permanência do craque português.

Ídolo e atual diretor de futebol do clube, o ex-jogador Pavel Nedved declarou nesta quarta-feira que conta com o atacante Cristiano Ronaldo para a próxima temporada, apesar de todas as turbulências das últimas semanas.



"Ronaldo é intocável. Ele tem contrato até 30 de junho de 2022 e ficará no clube. O que vai acontecer depois disso, veremos. Cristiano, tanto a nível técnico como de imagem, nos deu um impulso ao Olimpo do futebol. Não precisamos dizer mais nada: ele marcou 100 gols em 120 jogos", afirmou Nedved, em entrevista ao canal "DAZN".

Cristiano Ronaldo foi alvo de críticas da imprensa italiana após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões, contra o Porto, nas oitavas de final. Além disso, jornais da Espanha repercutiram a possibilidade de uma volta ao Real Madrid.

Eneacampeão de forma consecutiva do Campeonato Italiano, a Juventus vive drama e pode ficar fora até da próxima Liga dos Campeões. Nesse momento, a Velha Senhora ocupa a terceira posição, com 55 pontos conquistados. Vale ressaltar que Cristiano Ronaldo é o artilheiro da competição, com 23 gols marcados.