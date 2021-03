Estádio do Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 12:52 | Atualizado 24/03/2021 13:04

Rio - A polêmica mudança do nome do estádio do Maracanã, de Jornalista Mario Filho para Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé vai ser vetada por Claudio Castro, Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "Esporte News Mundo".

Na última quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro já havia recomendado que o governador não aprovasse a alteração do nome. O projeto da mudança do nome do estádio foi de autoria de André Ceciliano (PT), que também é o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj). O projeto acabou sendo aprovado na Assembleia, porém, ele gerou muita polêmica entre os torcedores e também na mídia esportiva.

De acordo com o portal, a relação de Cláudio Castro com André Ceciliano quase foi um empecilho para o veto. O governador esteve receoso quanto a se indispor com o político que preside a Alerj. "Se o projeto fosse de qualquer outro deputado, teria sido vetado antes", noticiou o site.