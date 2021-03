André Clovis comemora boa fase em Portugal Divulgação Estoril

24/03/2021

Peça importante dentro do elenco do Estoril na temporada, o atacante brasileiro André Clóvis ganhou ainda mais destaque após a virada da equipe sobre o Cova da Piedade na última rodada. Aos 23 anos, o jogador atua no futebol português desde 2017, quando chegou ao Portimonense após algumas temporadas no Internacional.

“O Estoril vem fazendo uma grande campanha na Segunda Liga e o nosso objetivo é recolocar o clube na divisão de elite novamente. É um trabalho muito sério e que vem sendo desenvolvido com muita dedicação por todas as pessoas envolvidas. A vitória na última rodada nos enche de moral pela forma que aconteceu e agora é dar continuidade para conseguirmos nos manter na liderança da competição”, disse André Clóvis.



O atacante, na ocasião, estava no banco de reservas e entrou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Estoril pedia por 2x0 para o Cova da Piedade, fora de casa. O brasileiro marcou dois gols em cinco minutos e ajudou a equipe a vencer por 3x2, garantindo ainda mais vantagem na liderança da competição, com 56 pontos.