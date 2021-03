Denilson Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 18:50

Rio - Denílson renovou seu contrato com a Band até março de 2024. O ex-jogador, que é praticamente um apresentador ao lado de Renata Fan no "Jogo Aberto", ficará na emissora paulista por pelo menos mais três anos.

O carisma de Denílson e sua aceitação no mercado publicitário foram fatores determinantes para a renovação. Atualmente, ele possui contratos com diversas marcas, o que acaba sendo muito bom para a Band pela visibilidade.

Além da Band, Denílson também tem pensado em outros projetos. O comentarista deve se dedicar ainda mais ao seu canal do YouTube, lançado no fim do ano passado.