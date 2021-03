Griezmann entrou no top 5 de goleadores da França AFP

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, para defender o título de 2018, a França não começou bem as Eliminatórias da Europa. Em casa, os franceses não passaram do 1 a 1 com a Ucrânia, gols de Griezmann e Kimpembe, contra, pelo Grupo D.



Apesar de melhor durante quase todo o jogo e criando chancas, a França só marcou aos 18 minutos do primeiro tempo com Griezmann, em belo gol. O atacante chegou a 34 com a camisa francesa e se igualou a Trezeguet, entrando no top 5 de goleadores da seleção.



Entretanto, a Ucrânia chegou ao empate aos 11 do segundo tempo, quando Kimpembe tentou desviar chute de Sydorchu, mas acabou jogando contra o próprio gol, enganando Lloris. O brasileiro naturalizado ucraniano Júnior Moraes entrou aos 26 e fez sua nona partida pelo país.



Em busca da vitória, a França pressionou até o fim, mas não conseguiu a vitória. Com o resultado, todos os jogos do Grupo D da primeira rodada terminaram empatados, já que Bósnia e Finlândia ficaram no 2 a 2. O Cazaquistão folgou.

Na próxima rodada, a França enfrentará o Cazaquistão e a Ucrânia pegará a Finlândia, ambos no domingo.