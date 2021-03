Botafogo e Flamengo se enfrentam no estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 10:00 | Atualizado 27/03/2021 10:44

Rio - Na última quarta-feira, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Mais uma vez um dos destaques do jogo foi a atuação da arbitragem, que foi criticada por Renata Fan e Denílson durante o Jogo Aberto da última quinta.



O Glorioso reclama de um pênalti de Renê em Matheus Babi na etapa final. A revolta foi ainda maior porque logo na sequência do lance o zagueiro Kanu recebe o segundo amarelo na partida e deixa o Bota com um a menos.

"Para mim, o Botafogo tem direito sim de reclamar. Eu daria pênalti do Renê no Babi, um pênalti claríssimo e o árbitro bem posicionado, não tem nem como falar que não dava pra ver. A expulsão do Kanu não questiono tanto", disse a apresentadora. "Concordo que o Renê abriu mão da disputa da bola e impediu a sequência do jogador do Botafogo", completou Denílson.