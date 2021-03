Promovido no início do ano para o sub-20 do Palmeiras, Linyker anunciou a saída do clube Fábio Menotti/Ag. Palmeiras

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 15:52

São Paulo - Filho de Felipe Melo, o lateral-direito Linyker, de 17 anos, anunciou a saída do Palmeiras, via redes sociais, sem disputar nem um jogo sequer na categoria sub-17 e sub-20. Há pouco mais de um ano na Acadêmia de Futebol, a promessa deve revelar o próximo destino em breve.



"Venho por meio dessa postagem me despedir da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegou o fim deste ciclo, com isso, expresso minha gratidão por tudo que aprendi com os profissionais com o qual eu trabalhei, mas chegou o momento de seguir em frente", escreveu.





Herdeiro do capitão palmeirense, Linyker chegou a disputar um jogo-treino ao lado do pai, então em fase final de recuperação de uma grave fratura no tornozelo esquerdo, mas não realizou o sonho de jogar profissionalmente ao lado do ídolo palmeirense.