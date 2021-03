Canal OFF mostra a importância do surfe com estreia de "Onde o Surfe Me Levou" Divulgação

Carlos "Mister" é professor de surfe e Gabriel "Popó" é surfista e campeão carioca de bodyboard. Os dois nasceram e vivem na Rocinha, no Rio de Janeiro, e agora querem realizar o maior sonho de suas vidas: pegar as melhores ondas do mundo, na Indonésia. A nova estreia do Canal OFF, "Onde o Surfe Me Levou", conta a história de Mister e Popó e outros dois jovens – Anderson "Loirinho" e Rafael "Caveirinha" – que buscam transformar suas vidas e a de tantos outros por meio do esporte. O programa vai ao ar na quinta-feira, dia 8 de abril, às 21h e foi gravado antes da pandemia da Covid-19.



Na estreia conhecemos um pouco mais sobre eles, suas famílias e o significado que a praia de São Conrado tem em suas vidas. O episódio conta também um pouco da diversão dentro da comunidade, desde a pipa até o baile funk. Popó conta sobre sua relação com a espiritualidade e a igreja, Loirinho mostra sua vida de pescador e Mister explica seu projeto social Vivendo Um Sonho Surf, onde dá aula gratuita para as crianças da Rocinha.



"São Conrado é a base na minha vida. Foi onde comecei a surfar e ver o esporte como uma oportunidade de vida e uma válvula de escape da comunidade", diz Mister no episódio. "Graças a Deus o surfe pôde me dar esse desejo que é pegar onda, ter qualidade de vida, estar na praia, com meus amigos. Ter um dia de altas ondas e depois ir pra casa, curtir com a minha família. Isso é o mais importante, não tem dinheiro no mundo que pague", afirma na estreia do programa.