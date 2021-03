Goleiro Jean disputou o último Brasileiro pelo Atlético-GO Paulo Marcos/Atlético-GO

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/03/2021 17:27

Rio - O São Paulo acertou o acordo de empréstimo do goleiro Jean ao Cerro Porteño, time do Paraguai. O anúncio oficial foi feito pela nova equipe do jogador na noite desta sexta-feira por meio das redes sociais. Aos 25 anos, ele chega ao novo clube com vínculo válido por uma temporada.



Segundo o contrato, o Cerro Porteño tem a opção de compra de Jean por 100% do passe do jogador pelo valor de 2,8 milhões de dólares (R$ 16 milhões). O São Paulo ainda receberá mais R$ 1 milhão de compensação. O atleta chegou ao Morumbi no fim de 2017, vindo do Bahia. Na época, o acordo foi de 2,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) por 75% dos direitos do goleiro.

Publicidade

Seu contrato atual com o São Paulo vai até o fim de 2022, o que sugere que o atleta não faça mais parte dos planos do clube paulista. Jean disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Na última temporada, foram 46 jogos e seis gols marcados, sendo cinco em cobranças de pênalti e um de rebote.



Em dezembro de 2019, o arqueiro se envolveu em uma polêmica por ter sido detido em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de agredir sua então esposa Milena Bemfica. Ele ficou preso por um dia e depois foi liberado após pagar fiança.



O São Paulo então optou pela suspensão do seu contrato e então o emprestou ao time goiano. Em janeiro de 2020, a promotoria da Flórida solicitou à Justiça norte-americana o arquivamento da denúncia.