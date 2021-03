Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/03/2021 11:13

Rio - Rafinha será jogador do Grêmio. No fim da tarde do último sábado, o lateral aceitou a proposta do Tricolor Gaúcho e desembarca em Porto Alegre neste domingo para assinar contrato de uma temporada. Após insistência do técnico Renato Portaluppi, o novo reforço vai realizar exames nesta tarde e em seguida será anunciado oficialmente como novo reforço.

Na última segunda-feira, o presidente Romildo Bolzan Júnior chegou a descartar a contratação. De acordo com o mandatário, o projeto de usar cada vez mais os jovens das categorias de base era prioridade.



"Conversamos (eu e Renato), mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas, desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza", garantiu Romildo em entrevista ao ge.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Rafinha rescindiu o contrato com o Flamengo em agosto de 2020 para retornar à Europa. Na Grécia, foram 22 jogos com a camisa do Olympiacos.