Por O Dia

Publicado 28/03/2021 12:46

Rio - Uma situação inusitada aconteceu durante Show do Esporte na Band deste domingo. Convidado para a a transmissão do Grande Prêmio do Bahrein da Fórmula 1, o ex-piloto Nelson Piquet comemorou a volta da exibição da modalidade na emissora e criticou a Globo, antiga detentora dos direitos.

GENTE!!!! O NELSON PIQUET AO VIVO NA BAND, DIZENDO:



‘ ATÉ QUE ENFIM, a F1 saiu da GLOBO LIXO!’

causou desconforto no estúdio, mas foi corajoso!!#F1naBand pic.twitter.com/8TisVcbw8G — Jonadas Sampaio (@JonadasSampaio) March 28, 2021 "Estou feliz com vocês aqui e a Band fazendo a Fórmula 1. Essa Globo lixo, né", falou Piquet, ao vivo, levando apresentadores Elia Júnior e Glenda Kozlowski às gargalhadas. A jornalista é ex-funcionária da emissora carioca.

Na temporada 2021 e também no ano que vem, as transmissões da categoria mais importante do automobilismo mundial não serão da Globo nem do SporTV. A emissora não renovou o contrato e perdeu os direitos da F1 depois de 40 anos.