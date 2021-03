Dani Olmo marcou o gol da vitória AFP

Por Lance

Publicado 28/03/2021 15:16

Rio - Neste domingo, a Dinamo Arena, em Tbilisi, viu o confronto entre Geórgia e Espanha, pela 2ª rodada do Grupo B das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A partida terminou com vitória espanhola por 2 a 1, com Khvicha Kvaratskhelia marcando para a Geórgia, e Ferrán Torres e Dani Olmo para a Espanha.



ESPANHA FALHA

Durante toda a primeira etapa, a Seleção da Espanha teve a posse da bola por mais tempo (80% contra 20% da Geórgia) e, mesmo assim, não conseguiu transformar tal questão em uma vantagem, falhando em criar chances de perigo no ataque.



ABRIU O PLACAR

Para contradizer os padrões criados durante o primeiro tempo pelos espanhóis, quem conseguiu abrir o placar na partida deste domingo foi a Geórgia. Aos 44 minutos, Otar Kiteishvili deu a assistência para Khvicha Kvaratskhelia marcar.​



EMPATE

​Já para o começo do segundo tempo, a Espanha fez três substituições para melhorar o seu desempenho dentro de campo. Com isso, as mudanças de Luis Enrique fizeram efeito e, aos onze minutos, Jordi Alba assistiu Ferrán Torres, que igualou o placar.



VIRADA

​Enquanto a Espanha começou a montar uma blitz para marcar o seu segundo gol e virar a partida, a Geórgia precisou manter um forte poder de bloqueio na defesa, e foi eficaz durante muito tempo. Apesar disso, os espanhóis, aos 47 da segunda parte, conseguiram a virada com Dani Olmo.



SEQUÊNCIA

A Geórgia entra em campo nesta quarta-feira, às 15:45h (de Brasília), contra a Grécia. A Espanha também atua às 15:45h (de Brasília) desta quarta-feira, mas contra o Kosovo.