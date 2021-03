Agüero é fã de Romário AFP

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:47

Rio - Recentemente foi anunciada a saída de Kun Agüero do Manchester City na próxima temporada. Em seguida, muitas equipes demonstraram interesse na contratação do atacante argentino. O Barcelona estava como um das possibilidades, porém, foi descartada pelo jornal 'Mundo Deportivo'.

Por mais que exista interesse do novo presidente Laporta, o jogador não apresenta as características pedidas pelo então treinador Ronald Koeman. Com Agüero descartado, o Barcelona mira a contratação de Erling Haaland, Memphis Depay e Romelu Lukaku.