Robert Lewandowski AFP

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 12:42

Rio - O Bayern de Munique confirmou uma lesão no atacante Robert Lewandowski e o jogador não vai atuar contra o PSG pela partida de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Um estiramento no ligamento do joelho direito dele vai tirá-lo de ação por cerca de quatro semanas.

Publicidade

"Robert Lewandowski tem um estiramento de ligamento no joelho direito. O atacante do FC Bayern ficará afastado por cerca de quatro semanas", dizia parte da nota.



Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



https://t.co/z5JIYS5Vwy — FC Bayern (@FCBayern) March 30, 2021

Publicidade

Lewandowski se lesionou na partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, quando a Polônia venceu Andorra por 3 a 0. Vale lembrar que as partidas acontecerão nos dias 7 e 13 de abril.