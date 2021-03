Longe dos gramados desde dezembro, Coutinho dará continuidade ao tratamento da lesão no joelho esquerdo no Rio Divulgação/Barcelona

Publicado 30/03/2021 17:52

Barcelona - Em recuperação de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, Philippe Coutinho foi autorizado pelo Barcelona, da Espanha, para dar continuidade ao tratamento no Rio. No comunicado oficial divulgado, o clube informa que o camisa 14 será submetido a uma reavaliação médica para definição de um novo plano de fisioterapia.

Em casos de recuperação como a de Coutinho, titular do Brasil sob o comando de Tite, é possível que o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, avalie a evolução do meia-atacante após a cirurgia. Longe dos gramados desde dezembro, o brasileiro tinha previsão de volta aos gramados entre três e quatro meses.

De acordo com o jornal catalão 'Sport', complicações no processo de recuperação atrasaram o cronograma de volta do camisa 14, que corre o risco de perder o restante da temporada. Antes da lesão, Coutinho estava nas planos do holandês Ronald Koeman após o período de empréstimo ao Bayern de Munique, da Alemanha. Titular, marcou três gols e fez duas assistências.