Cristiano Ronaldo celebra seu gol marcado por Portugal AFP

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:39 | Atualizado 30/03/2021 18:43

Depois da polêmica do gol não validado contra a Sérvia, Portugal voltou a campo nesta terça-feira (30) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e venceu Luxemburgo fora de casa por 3 a 1. E Cristiano Ronaldo voltou a desencantar pela sua seleção ao acabar com um jejum de quatro partidas.

Se contra a Sérvia o gol do craque não foi validado, contra Luxemburgo ele garantiu a virada no placar logo no início do segundo tempo. Antes, os donos da casa abriram o placar com Gerson Rodrigues e Portugal empatou com Diogo Jota nos acréscimos da primeira etapa. E João Palhinha fez o terceiro.



Ao marcar seu primeiro gol por Portugal em 2021, Cristiano Ronaldo chegou a uma marca impressionante. Ele balança redes pela seleção pelo menos uma vez por ano desde 2004.



Com o resultado, Portugal está em primeiro lugar do Grupo A das Eliminatórias, com sete pontos em três rodadas. Está empatado com a Sérvia, que venceu o Azerbaijão por 2 a 1 fora de casa, mas fica à frente no saldo de gols (3 a 2).