Publicado 30/03/2021 20:10

O América-MG anunciou a sua sexta contratação para a temporada. Trata-se de Yan Sasse, que chegou a jogar no Rio de Janeiro pelo Vasco, em 2019, e estava no Coritiba. O atacante de 23 anos assinou até maio de 2022 com o Coelho.



Yan Sasse não deixou saudades em sua rápida passagem pelo Vasco. Contratado por empréstimo em janeiro de 2019 o atacante não conseguiu se firmar e perdeu espaço no elenco, até deixar São Januário em agosto, indo jogar no Caykur Rizespor, da Turquia.



Seu melhor momento com a camisa vascaína foi ao fazer o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Bangu e garantir a classificação para a final do Campeonato Carioca de 2019, após ser muito vaiado ao entrar em campo.