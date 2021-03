Com dois gols marcados na goeada sobre Gibraltar, Depay ajudou a Holanda a colar na líder Turquia KNVB Media

Gibraltar - A Holanda não tomou conhecimento de Gibraltar, que, em casa, no Victoria Stadium, sofreu uma sonora goleada por 7 a 0, nesta terça-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias. O tropeço da líder Turquia, no empate em 3 a 3 com a Letônia, coroou o ótimo dia para a Laranja Mecânica, que embolou de vez o Grupo G, empatado com Montenegro e Noruega, com seis pontos, um a menos do que os turcos.

O equilíbrio promete acirrar ainda mais a disputa por uma vaga na Copa do Catar, em 2022. Ausente no Mundial da Rússia, em 2018, a Holanda está com 'fome'. No entanto, demorou para abrir o apetite em Gibraltar. O primeiro gol, marcado pelo atacante Berghuis só saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Após furar o 'paredão', a Laranja Mecânica desfilou em Gibraltar com gols de Depay, duas vezes, Wijnaldum, Malen, Luuk de Jong e Van de Beek.

A 'vizinha' Bélgica não ficou para trás. Na verdade, aplicou uma goleada ainda maior para assumir a liderança isolada do Grupo E, com sete pontos. A seleção de Belarus a vítima do impiedoso placar de 8 a 0, nesta terça, em Heverlee. Responsáveis pela eliminação do Brasil na Copa da Rússia, os belgas confirmaram o favoritismo com um show de Trossard e Vanaken, que marcaram duas vezes cada, Batshuayi, Doku, Praet e Benteke. Vale destacar que os astros De Bruyne e Lukaku começaram o jogo no banco.

Com a maior goleada registrada nas Eliminatórias, a Bélgica superou a República Tcheca, que perdeu para o País de Gales por 1 a 0, agora é vice-líder, com quatro pontos. País de Gales e Belarus somam três. Agora, as eliminatórias europeias retornam daqui a cinco meses, de novo com três partidas em um intervalo de uma semana.