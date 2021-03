Canal Combate Reprodução

Rio - O Combate, canal especializado em lutas do Esporte da Globo, vai exibir com exclusividade no Brasil os eventos desta temporada da PFL, a ‘Professional Fighters League’. Nomes como o americano Anthony Pettis (ex-campeão peso-leve do UFC), a ex-judoca e bicampeã olímpica americana Kayla Harrisson, além dos brasileiros Cézar Mutante, Antônio Carlos ‘Cara de Sapato’, e o recém-contratado Fabrício Werdum (ex-campeão peso-pesado do UFC), estarão em ação nos eventos da organização, com transmissão ao vivo do Combate e cobertura do Esporte da Globo em todas as suas plataformas.

"Nosso objetivo é oferecer o melhor do mundo dos esportes de combate para a audiência apaixonada do Brasil. A Professional Fighters League reforça nosso portfólio e nos deixa muito empolgados com a oportunidade de oferecer um ótimo conteúdo para os fãs brasileiros que, com certeza, irão se envolver com a competição e apoiar os atletas", diz Rafael Gruenbaum, Head de Esportes de Combate & Canal Combate

Disputada em um formato diferente do UFC, a PFL tem uma temporada regular e playoffs para definir o campeão em cada uma das seis divisões de peso. O primeiro evento da temporada 2021 acontece no dia 23 de abril, em New Jersey, nos Estados Unidos, com a presença dos brasileiros Natan Schulte, bicampeão peso-leve, e Sheymon Moraes, pela categoria peso-pena.