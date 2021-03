Aos 25 anos, Santos Borré é o maior goleador do River Plate na era Gallardo, com 47 gols Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 21:55 | Atualizado 30/03/2021 21:56

Depois de o Palmeiras recuar na contratação de Borré, por conta dos valores envolvidos, outro clube brasileiro desistiu de finalizar a operação envolvendo o atacante colombiano, atualmente jogador do River Plate. Depois de dias de tratativas, o Tricolor gaúcho não gostou da postura do atleta e anunciou que encerrou as conversas com o atleta.

"O Grêmio anuncia desistência formal na contratação do atleta Rafael Santos Borré. A decisão se fundamenta na insegurança gerada na hesitação do atleta, o que proporciona dúvida quanto ao propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o nosso elenco", disse o clube em comunicado oficial.

Borré tem 25 anos e está no River Plate desde a temporada 2016/2017. Além de ser destaque do time argentino, o atacante também faz parte da Seleção da Colômbia.

O vínculo de Borré com o River vai até junho, e o jogador está livre para assinar pré-contrato com outra equipe. Atualmente, as chances de renovação com a equipe argentina é remota.