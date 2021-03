Bruno é anunciado por time de Tocantins Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 10:53

Rio - O goleiro Bruno está de volta ao futebol. O jogador foi anunciado pelo Araguacema, da 1ª divisão do Campeonato Tocantinense, na madrugada de terça-feira para quarta.

"É, meu povo. Está chegando reforço na altura. Seja bem-vindo", escreveu o time na publicação de anúncio do jogador.



Desde que rescindiu com o Rio Branco do Acre, Bruno estava sem clube. Lá, ele disputou a Série D do Brasileirão, Copa Verde e o Estadual. Há duas semanas, o nome do ex-Flamengo esteve envolvido em uma negociação com sporte Clube Atlético Carioca, de São Gonçalo.