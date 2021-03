Felipão ficou apenas sete meses no Chelsea DIVULGAÇÃO / SE PALMEIRAS

Publicado 31/03/2021 16:50

Luis Felipe Scolari, o Felipão, afirmou que um desentendimento com Anelka foi o fator primordial para sua demissão do Chelsea. Em entrevista ao portal 'Yellow and Green Football', o técnico brasileiro relembrou uma conversa que teve com o atacante francês e que sentiu que havia uma falta de respeito dentro do elenco.

"Eu tinha uma forma de liderança que entrava em conflito com um ou dois jogadores. Anelka era o goleador e tivemos um encontro em que ele me disse: 'Eu só jogo em uma posição'. Faltou um pouco de amizade, de respeito, de tentar jogar junto com Drogba. Aconteceu e eu perdi uma das grandes oportunidades da minha vida", lamentou Felipão.



Scolari chegou ao Chelsea em 2008, mas saiu com apenas sete meses de trabalho. Na temporada seguinte, Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe de Old Trafford, fez os dois atacantes jogarem juntos e conquistou três títulos: Premier League, Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.