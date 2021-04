Som do carro da pamonha é vazado em programa da ESPN Reprodução

Publicado 31/03/2021 18:24 | Atualizado 31/03/2021 18:25

Rio - Uma situação um tanto quanto inusitada marcou o programa "Bate-Bola Debate" desta quarta-feira. Durante um debate sobre a regra para a troca de técnicos, o som do "carro da pamonha" vazou no microfone, o que acabou gerando boas risadas entre os participantes, que estavam participando de suas casas devido à pandemia do coronavírus.

Daniela Boaventura foi a responsável pelo som do carro da pamonha, que deixou seu microfone aberto durante o comentário de Celso Unzelte.



"Tão vendendo pamonha aí! Vendendo pamonha...", apontou Sormani.



"É aqui! Não sabia se tava dando para ouvir ou não, fiquei quietinha", explicou Daniela Boaventura.



"Se quiser comprar e mandar para cá...", pediu Facincani.



"Pede pra nós durante o programa, para entregar. Já está em São Paulo, né, Dani?", completou o apresentador William Tavares.



" Vocês não estão conseguindo ouvir direito. Tão falando assim: 'Não vai funcionar a nova regra!' Já estão avisando", brincou a comentarista, se referindo à brecha na regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



"Até o cara da pamonha sabe", completou Celso Unzelte.