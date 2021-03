Pelo quinto ano seguido, o time feminino do Barcelona avança às semifinais da Liga dos Campeões Divulgação/Barcelona

Por AFP

Publicado 31/03/2021 17:03

Manchester - Mesmo perdendo por 2 a 1 para Manchester City, da Inglaterra, nesta quarta-feira, o Barcelona, da Espanha, se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões feminina, graças à vitória no jogo de ida, por 3 a 0. O inglês Chelsea precisou reverter a derrota no primeiro confronto com o Wolfsburg, da Alemanha, por 2 a 1. Com a incontestável vitória por 3 a 0, foi outro a confirmar a vaga.

Para avançar no torneio europeu, o Manchester City tinha que reverter o placar do encontro anterior, e, jogando em casa, até que começou bem, saindo na frente aos 20 minutos com um gol da canadense Janine Beckie.

Publicidade

As anfitriãs mantiveram a pressão, mas esbarravam na boa atuação da goleira Sandra Paños.

O Barça, que não contou com Jenny Hermoso, artilheira da Liga dos Campeões (5 gols), nem com a francesa Kheira Hamraoui, ambas lesionadas, chegou ao empate com nigeriana Asisat Oshoala(59).

A equipe inglesa não se deu por vencida e foi em busca do resultado favorável, conseguindo retomar a frente no placar com Samantha Mewis, em cobrança de pênalti (68). Mas os gols necessários acabaram não surgindo no decorrer da segunda etapa e o City acabou eliminado, com o clube espanhol passando às semifinais.

Publicidade

No outro encontro do dia pelas quartas de final, disputado em Budapeste, devido a restrições sanitárias, o Chelsea garantiu a sua vaga nas semifinais ao derrotar o Wolfsburg, atual vice-campeão continental, por 3 a 0.



O terceiro semifinalista será conhecido nesta quinta-feira, quando o Bayern de Munique, da Alemanha, irá desembarcar cidade sueca de Malmö, na Suécia, para encarar o FC Rosengard, após a vitória alemã por 3 a 0 no jogo de ida.

Publicidade

Já a última vaga só vai ser disputada em 18 de abril, entre no clássico francês entre Lyon, que venceu o primeiro confronto por 1 a 0, e o Paris Saint-Germain, já que a equipe da cidade de Lyon pediu a alteração da data por conta dos casos de covid-19 entre integrantes de sua equipe.