Publicado 31/03/2021 18:26

Salvador - O anunciou nesta quarta-feira a contratação do paraguaio Óscar Ruiz, ex-Cerro Porteño., do Paraguai. Após uma longa negociação, o Tricolor de Aço superou a concorrência do Pumas, do México, e confirmou o meia-atacante, de 29 anos, como reforço até o fim de 2023. Segundo a imprensa paraguaia, a negociação custou cerca de US$ 400 mil, cerca de R$ 2,278 milhões.

Ruiz é aguardado em Salador nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. O paraguaio é o sétimo reforço anunciado pelo Bahia, que já havia confirmado goleiro Júnior, os zagueiros Luiz Otávio e Gérman Conti, os volantes Jonas, Pablo e Matheus Galdezani; e do goleiro Júnior.

Revelado pelo Libertad, do Paraguai, Óscar Ruiz terá a primeira experiência fora do país de origem. Lá, vestiu as camisas de General Caballero, Guarani, Rubio Nú, Deportivo Capiatá e Sportivo Luqueño.