Publicado 31/03/2021 21:30

O troféu da Superliga Feminina 2020/2021 já tem destino certo: Minas Gerais. A melhor de três entre Minas e Praia Clube, que define o campeão da temporada, começa nesta quinta-feira, às 20h, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ) e todas as partidas têm transmissão ao vivo do SporTV2. É uma reedição da última final da competição, em 2018/2019, vencida pelo Minas – a edição 2019/2020 foi cancelada por causa da pandemia de coronavírus. Em quadra, as campeãs olímpicas Thaisa, do Minas, e Fernanda Garay e Walewska, do Praia Clube.

Já nesta quarta-feira, dia 31, o ge.globo disponibiliza um especial sobre a decisão, com raio-x das equipes, números das campanhas e curiosidades, além de testar o conhecimento dos fãs com um quizz sobre a final mineira. O episódio #16 do podcast ‘Na Rede Com Nalbert’ recebe o técnico argentino Marcelo Mendez, o comentarista Marco Freitas e o jornalista Daniel Bortoletto.

O ‘Globo Esporte’ de quinta-feira, dia 1, compara os estilos de jogo das centrais Thaísa, do Minas; e Carol, do Praia Clube. No SporTV2, a programação começa às 19h15, com o ‘SuperVôlei’ trazendo, ao vivo, as últimas informações dos finalistas. Na sequência, Luiz Carlos Jr. narra o jogo que abre a série decisiva, com comentários dos campeões olímpicos Nalbert e Carlão.

“A expectativa é enorme para essa final, são duas das maiores forças do vôlei na atualidade. O Minas tem ligeiro favoritismo, por ser um time mais consistente e organizado, e com menos instabilidades. O Praia cresceu muito na reta final, principalmente nos playoffs, mas ainda apresenta algumas oscilações. São dois grandes times, com várias jogadoras que podem decidir e que crescem muito em decisões”, analisa Nalbert.