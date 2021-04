Griezmann garantiu o gol da vitória sobre a Bósnia, que manteve a França invicta e na liderança do Grupo D das Eliminatórias Divulgação/FFF

Publicado 31/03/2021 19:37

Grbavica - Atual campeã mundial, a França esteve longe de apresentar o futebol que a levou ao título na Rússia, em 2018, mas não tropeçou. Fora de casa, venceu Bósnia-Herzegovina por 1 a 0, com gol de Antoine Griezmann. Foi o suficiente para manter a liderança do Grupo D, com sete pontos. A Ucrânia, que empatou com o Casaquistão em 1 a 1, ocupa a segunda posição, com três pontos.

Campeã da Copa de 2010, a Espanha não fez feio. Bateu Kosovo por 3 a 1, em Sevilha. Daniel Olmo e Ferran Torres balançaram as redes no primeiro tempo. Besar Halimi descontou para os visitantes. Gerard Moreno selou a vitória espanhola no fim do jogo.

Com sete pontos, a Fúria lidera o Grupo B, mas pode perder o posto para a Suécia, de Ibrahimovic, que tem seis e ainda não jogou nesta rodada. Em outra partida da chave, Grécia e Geórgia empataram por 1 a 1.