Publicado 01/04/2021 11:30

Rio - O Coritiba está em negociação com o zagueiro Henrique, ex-Fluminense e Palmeiras, que atualmente defende o Belenenses, de Portugal. As informações são do "Um Dois Esportes".

O jogador tem contrato com o clube português até julho de 2022, mas já demonstrou interesse em defender o Coxa.



A intenção do clube brasileiro é liberar o jogador ao fim do Campeonato Português, no dia 19 de maio. Não se trata de uma negociação fácil, e o empresário e o jogador querem uma resposta daqui há 10 dias.

Henrique foi revelado pelo Coritiba e em 2007 conquistou o título da Série B pelo clube. Ao 34 anos, o defensor tem passagens pelo Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Napoli.