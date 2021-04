Suria, técnico da Portuguesa NATHAN DINIZ

03/04/2021

Rio - O técnico da Portuguesa, Felipe Surian, tem boas lembranças de quando enfrentou times grandes do Rio de Janeiro. Desde quando comandou o Volta Redonda, em 2016 e 2017, e atualmente pela Lusa, o treinador possui 51,8% de aproveitamento em partidas contra Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

"Começamos muito bem o Estadual deste ano, vencendo Vasco e Fluminense fora de casa. Depois disso, mesmo fazendo boas partidas, perdemos alguns pontos importantes, mas estamos na briga pela classificação. Encarar os times considerados grandes é sempre um desafio, mas, por outro lado, seguimos motivados. Contra o Botafogo, espero manter esse bom retrospecto", analisou Surian.

Para a partida de domingo, contra o Alvinegro, o treinador também aposta no bom desempenho da defesa da Portuguesa na competição. A Lusa é o time com a melhor defesa do campeonato, com dois gols sofridos em sete partidas.

"Isso é resultado de muito treinamento de todo sistema defensivo e também do goleiro Negueti, que vem fazendo ótimas partidas. Mas também destaco toda equipe, que tem cooperado com a ideia de jogo proposta. Agora, precisamos ser mais efetivos no ataque e decidir os jogos, para conquistar a classificação para as semifinais", declarou.