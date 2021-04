Jair Ventura não é mais técnico do Sport Divulgação/Sport

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 10:14

Jair Ventura não é mais técnico do Sport. A diretoria do clube pernambucano fez o anúncio nesta segunda-feira (5), dois dias depois da goleada de 4 a 0 sofrida para o Ceará, pela Copa do Nordeste.

Contratado em agosto, Jair Ventura, de 42 anos, teve a dura missão de livrar o Sport do rebaixamento no Brasileirão. Após conquistar o objetivo, renovou o contrato até o fim de 2021. Entretanto, o péssimo início de temporada pesou.

Com o treinador, o Sport conquistou apenas três vitórias em 12 partidas na temporada de 2021. Foram seis derrotas e três empates, com o time ocupando a penúltima colocação no Grupo B da Copa do Nordeste, somando cinco pontos em sete rodadas.

Em sete meses de trabalho de Jair Ventura, foram 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas no comando do Sport.