Ex-jogador do Vasco, Fredy Guarín foi detido na Colômbia após se envolver em um episódio de violência doméstica na casa dos pais. De acordo com a imprensa local, ele agrediu o pai e alguns outros familiares. REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:45

Três dias depois de ser detido pela polícia colombiana acusado de agredir familiares em Medellín (COL), Fredy Guarín se pronunciou pela primeira vez. Em comunicado em suas redes sociais na noite de domingo (4), o volante ex-Vasco e atualmente no Millionarios disse que passa por um momento complicado na vida pessoal, mas não deu detalhes do que está acontecendo.



"Hoje enfrento na minha vida uma dessas partidas difíceis, mas tenho certeza que com a ajuda de Deus e de cada um de vocês que acreditam em mim e conhecem minhas ações, seremos vitoriosos", escreveu.



Guarín também afirmou que as versões de que ele teria agredido familiares não são verdadeiras. E agradeceu o apoio das pessoas.



"Em relação às versões que circulam nas redes sociais sobre o ocorrido, é importante ressaltar que as afirmações que apontam negativamente para minha família não são verdadeiras. Só peço um pouco de respeito por eles, principalmente por meus filhos, que não devem arcar com as consequências de minha exposição pública e de minhas ações.



Na última semana, Guarín, de 34 anos, apareceu em vários vídeos na internet sangrando e sendo levado por policiais. O jogador estaria em aparente estado de embriaguez, segundo a imprensa colombiana, que também afirma que ele agrediu o pai e alguns outros familiares..



Confira na íntegra o comunicado de Guarín:



"Desejo expressar à minha família, amigos, torcedores, colegas e dirigentes de futebol, palavras de eterna gratidão por sua solidariedade e apoio incondicional diante da minha atual situação pessoal e familiar.



Em relação às versões que circulam nas redes sociais sobre o ocorrido, é importante ressaltar que as afirmações que apontam negativamente para minha família não são verdadeiras. Só peço um pouco de respeito por eles, principalmente por meus filhos, que não devem arcar com as consequências de minha exposição pública e de minhas ações.



Valorizo imensamente do fundo do coração todas as mensagens de incentivo, que me enchem de esperança de melhorar a cada dia. Vou continuar a trabalhar honestamente de mãos dadas com Deus".