Jogadores e comissão técnica do Valencia fazem ato de apoio a Diakhaby Divulgação/Valencia

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 13:25

Um dia depois de o zagueiro Diakhaby abandonar a partida contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, alegando ter sofrido racismo, os jogadores do Valencia fizeram um ato de apoio ao companheiro de equipe. Todo o grupo, incluindo comissão técnica e o presidente do clube, se reuniram no centro do campo de treino e posaram com a mão espalmada, num sinal de 'Pare'. A foto foi postada na internet com a legenda: "Parem o racismo".

Além disso, o Valencia também publicou um comunicado em que apoia Diakhaby e diz que lutará até o fim para esclarecer o caso e para erradicar o racismo.



Aos 29 minutos do primeiro tempo da partida, o zagueiro francês acusou o espanhol Juan Cala de ter o chamado de "negro de m...". Indignado, ele se retirou do campo e recebeu o apoio dos companheiros. Entretanto, com a possibilidade de punição ao Valencia, o próprio Diakhaby incentivou os jogadores a retornarem à partida sem ele.



A partida foi retomada após cerca de 20 minutos de paralisação e o árbitro relatou na súmula a acusação de racismo. Cala nega a injúria racial e teve o apoio do Cádiz.