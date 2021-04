Ibrahimovic está por detalhes de renovar com o Milan AFP

Por Lance

Publicado 05/04/2021 15:39

Milan e Ibrahimovic estão próximos de anunciar a renovação do contrato do centroavante sueco, segundo o portal 'MilanNews'. A negociação já está em andamento e resta apenas definir detalhes, como os bônus após a conquista de objetivos pessoais e da equipe.

No entanto, essas variáveis não são tratadas como empecilho, visto que o atacante é o jogador mais importante do time de Stefano Pioli na temporada. Apesar dos 39 anos, o atleta já anotou 17 gols em 24 partidas somando todas as competições.

Com Ibra, o Milan espera retornar à Champions League após oito anos de espera. O clube ocupa a 2ª posição no Campeonato Italiano, mas vê os adversários se aproximarem após uma sequência de resultados negativos nas últimas rodadas.