Momento em que Marta é vacinada contra a covid Reprodução/Instagram Marta

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 12:44

Aos 35 anos, Marta recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e fez questão de compartilhar o momento. A Rainha do futebol foi vacinada no Centro de Treinamentos do Orlando Pride, clube onde atua nos Estados Unidos.



Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Marta celebrou a vacina e recebeu muitas mensagens de internautas que desejaram longa vida à Rainha.



Enquanto a vacinação no Brasil ainda patina devido à falta de doses, os Estados Unidos estão bem avançados na campanha de imunização. Pelas estimativas, ao menos 30% da população do país já recebeu pelo menos a primeira dose (no Brasil ainda não chegou a 10%).