Bruno Nazário Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:30

Rio - Após passagem de altos e baixos no Botafogo, o meia Bruno Nazário acertou sua volta ao América-MG nesta segunda-feira. O jogador, que tem direitos pertencentes ao Hoffenheim-ALE, assinou com o Coelho por empréstimo até o fim do ano. Aos 26 anos, o atleta chega para reforçar o clube mineiro, que voltou recentemente à elite do futebol brasileiro.

Revelado pelo Cascavel e com passagem pela base do Figueirense, o meia foi comprado pelo Tombense em 2013 e emprestado ao América-MG. Contudo, ainda aos 18 anos, o jogador foi comprado pelo Hoffenheim, atuou na Bundesliga na temporada 2013/14, mas somou empréstimos em seguida por Lechia Gdansk-POL, Cruzeiro e Guarani. Pelo Botafogo fez 46 jogos e seis gols.