Dí María sonha em reeditar a parceria com Messi com a camisa do PSG AFP

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:15

Paris - Companheiro de Lionel Messi na seleção Argentina, Dí María sonha em reeditar a dobradinha com a camisa do Paris Saint-Germain, da França. Em fim de contrato com o Barcelona, da Espanha, Messi, de 33 anos, é o sonho de consumo de muitos torcedores, mas poucos são os clubes com recursos para bancar o astronômico salário do craque, calculado em cerca de R$ 55 milhões mensais. O que não seria um problema para o PSG, principal concorrente do Barça que ainda trabalha para renovar com o camisa 10.

Ángel Di María não se limitou a torcer pelo desfecho positivo na negociação como revelou ter conversado com o compatriota sobre o possível acerto com o Paris Saint-Germain. Com vínculo até junho, Messi chegaria ao clube francês a custo zero.



"Ter Messi como companheiro seria algo maravilhoso, mas ele é jogador do Barcelona, tem contrato e veremos o que irá acontecer no verão. Falo muito com ele e sempre lhe digo que o que importa é a sua felicidade e de sua família", disse à 'BelNSports'.



Com o contrato prorrogado até 2022, Dí María acredita que o clube francês, que já conta com Neymar e Mbappé no elenco, pode acomodar mais um astro da magnitude de Messi, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo na votação da Fifa.