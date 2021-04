Afastado dos gramados desde dezembro, Coutinho será submetido a terceira cirurgia em quatro meses Divulgação/Barcelona

Publicado 05/04/2021 16:01

Belo Horizonte - Com uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo, Philippe Coutinho será submetido a uma nova astroscopia, nesta segunda-feira, em Belo Horizonte. Será a terceira intervenção cirúrgica do apoiador do Barcelona, da Espanha, em apenas quatro meses. Desta vez, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, é quem comandará o procedimento para a correção do problema.

Afastado dos gramados desde o fim de dezembro, o camisa 14 do Barça foi operado no mês seguinte, com otimista previsão de volta entre março e abril. A lenta recuperação deu uma início a uma nova fase de consultas e reavaliações. Na semana passada, o apoiador foi autorizado pelo clube espanhol para dar seguimento ao tratamento no Brasil, com uma nova 'rodada' de exames. A descoberta de um cisto no menisco, de acordo com o 'ge', foi determinante para a decisão de uma nova cirurgia.

O longo período de inatividade coloca em dúvida a volta de Coutinho nesta temporada, de acordo a a impressa catalã. O problema do técnico holandês Ronald Koeman se estende ao de Tite, que, à frente da Seleção, tem um importante compromisso na Copa América, entre junho e julho. Atual campeão, o Brasil vê na competição um valioso teste de olho na Copa do Mundo do Catar, em 2022. O país lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 100% de aproveitamento, em quatro rodadas.