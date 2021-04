Alex foi confirmado como técnico da equipe sub-20 do São Paulo Rubens Chiri/saopaulofc

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:40

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira Alex como técnico da equipe sub-20. Ídolo do Palmeiras e do Cruzeiro, o ex-meia com passagem pelo Flamengo terá a primeira oportunidade na função.

Depois de se aposentar, Alex iniciou os estudos e trabalhou como comentarista até decidir exclusivamente ao sonho de se tornar treinador. Ele optou por começar nas divisões de base e acertou com o São Paulo um contrato de dois anos. Ele terá como auxiliar PC Oliveira, campeão mundial de futsal em 2008 com a Seleção Brasileira.



“Estamos muito felizes pela chegada do Alex. Temos o projeto de formar um treinador em casa com o DNA do São Paulo, um time que faça a torcida ter prazer de ver jogar, e surgiu a ideia do Alex. Temos certeza de que ele vai ser muito importante no projeto da base e, quem sabe, mais na frente, possa ser técnico do time principal como aconteceu comigo. Acho que foi uma grande escolha e a gente espera bastante do Alex”, afirmou Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo.

Alex tem 43 anos e jogou pelo Flamengo em 2000. Com 49 jogos pela Seleção, o ex-meia teve passagens marcantes pelo Palmeiras (entre 1997 e 2002), Cruzeiro (2002 e 2004) e Fenerbahçe-TUR (2004 a 2013), além de Coritiba e Parma-ITA.