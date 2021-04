Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Rio - O Athletico-PR será o novo clube de Matheus Babi. De acordo com informações do portal "UOL", o Fluminense desistiu da contratação do jogador do Botafogo. O Tricolor teria se irritado com a postura dos empresários do Glorioso e também do atleta que pertence ao Serra Macaense.

Segundo o site, nesta segunda-feira, o Fluminense iria se reunir com representantes de Babi e do Botafogo. Porém, o Tricolor foi avisado que a reunião foi cancelada, porque o atacante teria aceitado a oferta para jogar pelo Athletico-PR.



O Furacão ofereceu 1,2 milhão de euros por 60% (cerca de R$ 10 milhões), que serão pagos à vista ao Serra Macaense. Proporcionalmente, a proposta do Fluminense era maior: 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 25% dos direitos econômicos. No entanto, os valores seriam parcelados. Além disso, o Botafogo não topou receber atletas do clube carioca com compensação.