A pedido de Cuca, a diretoria do Galo voltou ao mercado para contratar o volante Tchê Tchê Miguel Schincariol/São Paulo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 17:25

Belo Horizonte - A dívida estimada em mais de R$ 1 bilhão não diminuiu o apetite do Atlético-MG no mercado. Enquanto o balanço oficial de 2020 ainda não foi divulgado, a diretoria, a pedido de Cuca, está perto de confirmar Tchê Tchê, de 28 anos, como o quarto reforço para a temporada. Emprestado pelo São Paulo até dezembro, o apoiador desembarcou em Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato.

O Galo, que já havia anunciado o lateral-esquerdo Dodô, abriu os cofres para repatriar o atacante Hulk, que estava no futebol chinês, e contratar Nacho Fernández, astro do River Plate, da Argentina. Apesar da concorrência no setor que conta com Jair, Allan e Alan Franco, como opções de maior combatividade no meio de campo, Cuca indicou o nome de Tchê Tchê, com quem trabalhou no Palmeiras.

Sob o comando de Hernán Crespo, o polivalente meio-campista não emplacou como titular. Devido ao alto salário, avaliado em cerca de R$ 400 mil, o São Paulo não se opôs ao negócio para aliviar a folha de pagamento.