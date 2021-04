Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:00

Rio - O Fluminense ganhou um concorrente na disputa pela contratação de Willian Bigode. De acordo com informações do portal "UOL", o Atlético-MG também deseja trazer o atacante, de 34 anos. A indicação foi de Cuca, que trabalhou com o jogador no Palmeiras em 2016.

No entanto, será mais complicado para o Galo conseguir a contratação do jogador do Palmeiras que já é para o Fluminense. Isso porque o Verdão considera o clube mineiro um rival direto aos principais títulos da temporada de 2021. Por conta disso, o Alviverde não deverá facilitar a saída do jogador para o Atlético.



O Fluminense tem em Willian Bigode o seu único plano de contratação para o ataque, após a desistência de Matheus Babi, que vai defender o Athletico-PR. A contratação do atacante do Palmeiras é muito complicada por conta dos valores e também porque o Verdão deseja mantê-lo. Willian tem contrato até o fim de 2021 com o Palmeiras.