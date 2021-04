A delegação do Voltaço iniciou a jornada de ônibus rumo a Juazeiro, interior da Bahia André Moreira/VRFC

Publicado 05/04/2021 19:31

Volta Redonda - De ônibus, a delegação do Volta Redonda iniciou nesta segunda-feira a jornada de cerca de 3,5 mil quilômetros para enfrentar o Juazeirense, quarta-feira, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, interior da Bahia. A vaga na próxima fase vale R$ 675 mil.

Pelas redes sociais, o clube detalhou o plano de viagem. De Volta Redonda até Campinas, o deslocamento foi de 376 quilômetros. Da cidade paulista, a delegação seguiu de avião para Petrolina, município de Pernambuco e vizinha de Juazeiro, totalizando a distância de 2.239 quilômetros.

O hotel usado pelo Volta Redonda fica a dez quilômetros do aeroporto de Petrolina e a quatro do estádio, trajeto que será feito apenas no dia do jogo. Líder do Campeonato Carioca, com 19 pontos, o Voltaço volta para casa no dia seguinte e terá pela frente o Botafogo, sábado, no Raulino de Oliveira.