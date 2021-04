Neto Divulgação/Bandeirantes

Por Lance

Publicado 06/04/2021 10:29

Rio - O apresentador da Band Neto precisará se ausentar de seu programa diário "Donos da Bola", a partir desta terça-feira, por um problema de saúde. O ex-jogador do Corinthians passará por uma cirurgia de coluna e não tem previsão para voltar aos estúdios da emissora paulista. Neto, aos 54 anos, fará procedimento por questão crônica na coluna.

Publicidade

De acordo com as informações do Uol, a Band confirma que, com o procedimento deixará Neto fora da TV por algum tempo. A cirurgia teria começado às 7h desta terça-feira. O ex-atleta já vinha reclamando de dores há algum tempo. Após exames e o aumento agressivo dos incômodos, foi tomada a decisão de operar. Não foi noticiado ao certo qual o problema.



O experiente jornalista Fernando Fernandes assume o lugar de Neto a partir desta terça. Velloso e Souza seguem na atração como comentaristas. Em 2020, Neto também precisou estar fora do programa após se contaminar com Covid-19, e quem assumiu o comando da equipe foi o jornalista.