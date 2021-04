Jorge Jesus está em sua segunda passagem pelo Benfica Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 12:34

Com o 1 a 0 sobre o Marítimo, segunda-feira (5) pelo Campeonato Português, Jorge Jesus chegou a 250 vitórias no comando do Benfica. O treinador ex-Flamengo já liderava a lista antes de retornar ao clube e vai ampliando a sua vantagem ao longo da temporada.



Jesus tornou-se o técnico com mais vitórias pelo Benfica ainda na sua primeira passagem, quando ultrapassou o húngaro Janos Biri, que teve 194 triunfos em 272 jogos na década de 1940. O terceiro na lista é o brasileiro Otto Glória, que soma 162, em 248 compromissos entre 1954/55 a 1958/59 e 1967/68 a 1969/70. Já o atual comandante dos Encarnados chegou a 250 em 364 partidas.



Publicidade

Recordista de títulos pelo Benfica, com 10, Jorge Jesus quer outro recorde, que é o de treinador com mais partidas no Campeonato Português. Atualmente ele tem 577 por nove clubes e está atrás de Fernando Vaz, que tem 626.



"Há mais um recorde que quero bater, que é o de treinador com mais jogos na Liga. Mas é bom ter chegado às 250 vitórias, vamos ver se continuamos a ganhar mais vezes», afirmou o técnico de 66 anos, que está em sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, comandou a equipe por seis temporadas consecutivas.



Publicidade

Ao todo, Jesus soma, além das 250 vitórias, 62 empates e 52 derrotas, com 759 gols marcados e 287 sofridos.